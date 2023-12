«La Tunisie n’est pas la police de l’UE», affirme Nabil Ammar

Nous n’avons aucun problème avec l’Union européennes, a affirmé le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, dans une interview au journal espagnol El Pais, en marge de sa participation au 8ème Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM),à Barcelone. Ila ajouté que la Tunisie a signé, le 16 juillet, un mémorandum basé sur le respect mutuel autour de cinq piliers, et pas seulement sur la migration. Seulement, a-t-il expliqué, des problèmes sont apparus au sein de l’UE. « Ce n’est pas notre problème ».

Ila souligné dans ce contexte que les députés européens « ont un problème personnel avec le gouvernement tunisien parce qu’ils ont des relations avec des partis d’opposition ». « Cette attitude était inacceptable. Ils venaient en mission d’inspection. Nous n’accepterons plus cela, c’était un acte de provocation », a-t-il affirmé.

Concernant les « expulsions » de migrants subsahariens, Nabil Ammar y a opposé un démenti, faisant savoir qu’ « il n’y a pas de politique d’expulsion ». « Chaque pays protège ses frontières. Nous ne construisons pas de murs et ne tirons pas sur ceux qui tentent de passer. Il y a un traitement très humain, mais en même temps nous sommes obligés, et c’est notre droit, de contrôler nos frontières. Cette situation a été exploitée par les ONG, qui ont un agenda politique. Ils nous mettent la pression pour qu’ils acceptent les migrants illégaux. Mais nous ne sommes pas un pays de transit ou de destination. Et nous ne sommes pas la police de l’UE. Toute solution dépasse les capacités d’un seul pays. La situation politique au sud du Sahara, la situation économique, le Covid, la guerre en Ukraine, le changement climatique… Il n’est pas de notre responsabilité de payer la note. Et les ONG devraient moins parler et consacrer plus de ressources, sinon nous ne coopérerons plus comme avant », a-t-il dit.