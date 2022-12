La Tunisie officiellement classée sous le seuil de pauvreté en eau

La Tunisie a été officiellement classée sous le seuil de pauvreté en eau, en raison de la crise aiguë de l’eau et de l’augmentation de la population.

C’est Moez Hrizi, , spécialiste expert en géo-ressources, qui l’a indiqué , ce mardi, sur Shems fm, appelant toutes les structures étatiques et la société civile à être en alerte maximale afin de trouver des solutions plus qu’urgentes.

Le ministère tunisien de l’Environnement observe avec inquiétude l’expansion de la sécheresse qui, selon lui, s’est transformée en « une réalité réelle, tangible et inquiétante qui doit être adaptée et gérée pour limiter ses effets négatifs. »

Le ministère a souligné qu’il a publié à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, en juin dernier, que 75% du territoire national est menacé de désertification et qu’une année sèche est enregistrée tous les trois ans, notamment dans les régions du centre et du sud.

Le ministère a confirmé qu’il avait fixé un objectif national visant à protéger 2,2 millions d’hectares de terres de la dégradation d’ici 2030, par la mise en œuvre de stratégies sectorielles liées aux forêts, à la conservation de l’eau, du sol et des zones humides, au développement des pâturages, à la résistance à l’empiètement du sable et aux activités agricoles durables dans diverses régions.

Une précédente étude du ministère de l’Environnement sur les répercussions du changement climatique sur l’économie prévoyait que la Tunisie souffrirait d’une grave pénurie de cultures céréalières en raison de la sécheresse, à raison d’un tiers de la superficie cultivée, pour atteindre seulement un million d’hectares en 2030.