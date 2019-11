La Tunisie participe au forum sur “la Transparence à des Fins Fiscales”

La Tunisie participe demain mardi 26 novembre 2019, à Paris, à la réunion du 10ème anniversaire du “Forum Mondial sur la Transparence et l’Echange de Renseignements à des Fins Fiscales” organisé par l’OCDE, annonce lundi, le ministère des finances.

Le ministre des finances et ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale par intérim, Mohamed Ridha chalghoum, participera à la tête d’une délégation tunisienne, à cette manifestation. Il présentera, à cette occasion, les réalisations de la Tunisie, membre du Forum mondial depuis 2014, en matière de coopération internationale dans les domaines d’échange de données, de la transparence et de la lutte contre la fraude fiscale.

Le Forum mondial lancé par les pays du G20 en 2009, a pour mission de garantir la transparence fiscale à l’échelle internationale. Il compte désormais plus de 150 membres et a mis en place les normes de la transparence fiscale, en accord avec la plupart de ses membres.

Le dixième anniversaire du Forum mondial sera l’occasion de présenter les réalisations des pays membres, dans la lutte contre l’évasion fiscale ainsi que les résultats de la coopération internationale dans ce domaine.