La Tunisie participe au Salon « Food And Beverage West Africa », au Nigéria

Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) conduit actuellement la participation tunisienne au Salon » Food And Beverage West Africa » qui se tient du 13 au 15 juin courant, à Lagos, au Nigéria.

Organisée par la représentation du Cepex à Abuja, capitale du Nigéria, la participation tunisienne à ce salon a pour objectif d’appuyer les efforts nationaux visant à introduire les produits tunisiens sur le marché nigérian, indique le centre dans un communiqué publié jeudi.

Le stand tunisien qui s’étend sur 18 m2 abrite est occupé par trois entreprises tunisiennes opèrant dans les industries agroalimentaires. Ces entreprises exposent principalement l’huile d’olive, les crèmes à tartiner, la poudre pour boisson instantanée, la Margarine, les produits de pâtisserie et les produits de boulangerie.

Le salon » FAB West Africa » accueille plus de 250 exposants et plus de 5000 visiteurs professionnels en provenance du Nigéria mais aussi d’autres pays africains.

Selon le Cepex, le Nigéria est un marché porteur pour la Tunisie, offrant des opportunités indéniables à l’export.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Nigéria ont atteint 53,5 millions de dinars en 2022, contre 21,5 MD au cours de l’année 2021, enregistrant une croissance de 150%.

Les principaux produits agroalimentaires exportés par la Tunisie vers Nigéria, sont l’huile d’olive, les dattes, les biscuits et les fruits frais.