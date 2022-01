La Tunisie perd face au Mali (0-1) après une fin de match rocambolesque

La sélection tunisienne a perdu son premier match de la Coupe d’Afrique des Nations face à son homologue malienne (0-1), au bout d’un match qui a connu une fin rocambolesque, mercredi à Limbé (Cameroun), pour le compte de la première journée du groupe F.

Les Tunisiens, dominés en première mi-temps, ont mieux géré la deuxième période malgré l’ouverture du score par leur adversaire, ratant notamment un penalty qui aurait pu changer la donne et bien lancer les Aigles de Carthage dans cette compétition.

Les portégés de Mondher Kebaier butaient d’entrée de match sur une défense malienne bien regroupée et une attaque plus entreprenante qui a rapidement mis la pression sur la défense tunisienne néanmoins vigilante face au contre dangereux sur le côté gauche mené par Haidara puis Djenepo à la 7e.

Les Maliens prenaient ensuite le dessus et obtenaient plusieurs corners qui ont donné des frayeurs aux Tunisiens notamment à la 12e par Kouyaté dont la tête est passée juste au-dessus de la transversale.

Les coéquipiers de Wahbi Khazri ne trouvaient pas de solutions devant une défense malienne bien solide commettant des fautes dont profitaient leur adversaire pour porter de nouveau le danger dans leur camp, notamment par Adama Traoré qui a vu son tir sur le côté droit détourné en corner (15e).

Plus à l’aise, les protégés de Mohamed Magassouba faisaient circuler le ballon de droite à gauche face à des Tunisiens incapables de conserver le ballon et de construire leur jeu.

Les Aigles du Mali parvenaient de nouveau à menacer les bois de Béchir Ben Said par Adama Traoré, dont la tête échouait dans le petit filet (37), puis par Haidara dont la frappe loupait le cadre (40e).

Les deux équipes regagnaient les vestiaires sans le moindre but inscrit de part et d’autre (0-0).

A la reprise, les Maliens obtenaient d’entrée un penalty sifflé par Janny Sikazwe suite à une main de Elyès Skhiri dans la surface. Ibrahima Koné se chargea de le transformer ouvrant le score pour les Aigles du Mali à la 48e.

Nullement désarmés, les Aigles de Carthage retrouvaient leur verve et se lançaient vers l’attaque obtenant d’abord un coup franc direct tiré des 25 mètres par Wahbi Khazri (56e) mais repoussé in extremis par le gardien, avant que Skhiri, servi dans la surface par Ifa, ne croise trop sa tête (57).

Face à des Maliens désormais plus portés sur la défensive, les Tunisiens se montraient plus pressants et finissaient par obtenir un penalty qu’ils avaient réclamé suite à une main d’un défenseur non sifflée par Sikazwe à la 74e. Après le recours à la VAR, le penalty est validé, mais Khazri échouait à le transformer en voyant son tir trop croisé brillamment détourné par Mounkoro.

A dix minutes de la fin de la rencontre, Kebaier opérait quelques changements à la recherche de solutions offensives en lançant Seifeddine Jaziri à la place de Bilel Ifa et Yohan Touzghar à la place de Naim Sliti.

Mais à la surprise générale, l’arbitre zambien sifflait la fin du match à la 85e minute avant qu’il ne se rétracte, infligeant juste après un carton rouge à El Bilel Touré suite à une faute sur Dylan Bronn (87).

Les Tunisiens auraient pu profiter de leur supériorité numérique dans le temps qui reste, mais à la 89e l’arbitre sifflait de nouveau la fin du match alors que le temps additionnel n’est pas encore signalé, provoquant la colère dans le camp tunisien qui a fortement contesté cette décision.

Mais la décision est déjà prise. Sikazwe sort du terrain escorté par la sécurité devant une équipe tunisienne médusée…

Formations :

Tunisie : Béchir Ben Said, Montassar Talbi, Bilel Ifa (Seifeddine Jaziri 81), Dylan Dronn, Ali Maaloul, Hamza Mathlouthi, Elyès Skhiri, Aissa Laidouni (Anis Ben Slimane 66), Hannibal Majbri (Seifeddine Khaoui), Wahbi Khazri, Naim Sliti (Yohan Touzghar 78).

Mali : Mounkoro, H.Traoré, Sacko, Kouyaté, M.Haïdara, Samassékou, Haïdara (Touré 80), Noss (Yves Bissouma 58), Adama Traoré (Moussa Doumbia 73), Koné (Coulibaly 73), Moussa Djenepo (Coulibaly 80).