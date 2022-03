La Tunisie pour remporter la première manche de sa double confrontation avec le Mali

La sélection nationale de football tentera ce vendredi à partir de 18h, de remporter la première manche de sa double confrontation avec le Mali pour le compte du dernier tour qualificatif pour le mondial du Qatar 2022, prévu au stade du 26 mars de Bamako.

Les aigles de Carthage qui se trouvent depuis hier jeudi dans la capitale malienne, sans Wahbi Khazri et Dylan Broon, blessés, ambitionnent de livrer une prestation qui fait, d’abord, honneur au football tunisien et qui traduise leur détermination à remporter ce premier duel, afin d’assurer une 6e participation à une phase finale de la coupe du monde.

Et bien que la mission s’annonce difficile, notamment, sur le sol malien et que l’adversaire détient la meilleure défense parmi les dix sélections qualifiés pour le tour décisif avec zéro but encaissé en phase de poules, les protégés du sélectionneur Jalel Kadri ne devront surtout pas essuyer une défaite vendredi.

Pour rappel, la Tunisie avait déjà eu affaire avec le Mali lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations disputée au Cameroun.

Ce mémorable match, marqué par une mascarade arbitrale et une défaite des tunisiens (0-1), aura néanmoins servi de leçon pour la sélection quant à la manière de jouer des maliens, les individualités que cette sélection renferme et à la tactique à mettre sur pied pour négocier le match de demain.

Détermination et concentration seront donc de mise pour espérer réaliser un résultat positif et éborder avec sérénité le match retour à Radès, le 29 du mois, et fêter une 6e participation au mondial après 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018.

S’agissant de l’éventuelle formation rentrante, ses contours demeurent encore flous. Kadri qui était sélectionneur-adjoint lors de la CAN, devrait probablement jouer la prudence et conserver le noyau dur du onze national tout en opérant quelques changements auxquels il est contraint devant l’absence de Khazri et Broon.

En effet, excepté un voire deux éléments, la sélection tunisienne devrait garder son ossature habituelle: Béchir Ben Said dans les cages, Drager, Maaloul, Ifa, Talbi en défense, probablement Ben Romdhane, ferjani ou Skhiri, Laidouni et Msakni au milieu et Sliti et Khénissi en attaque.

De son côté le Mali tentera, quant à lui, sous la houlette du sélectionneur Mohamed Magassouba de jouer la gagne dans son fief du 26 mars à Bamako, ouvert pour l’occasion après deux ans de fermeture et réaliser son rêve de disputer pour la première fois de son histoire la coupe du monde.

Pour rappel, le match dont le coupe d’envoi sera donné à 18h (heures tunisiennes), sera dirigé par l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema.