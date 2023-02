La Tunisie poursuit sa descente vers l’autocratie, selon Democracy Index 2022

Figurant depuis 2011 aux premières loges des pays autres qu’occidentaux en termes d’avancées démocratiques, la Tunisie se retrouve progressivement et méthodiquement classée parmi les nations don t le registre démocratique est très peu reluisant. L’Indice de Démocratie 2022 l’atteste dans sa livraison récemment publiée où ses auteurs rappellent dès l’abord que « l’année dernière, nous avons rétrogradé la Tunisie d’une « démocratie imparfaite » à un « régime hybride » dans un contexte de forte détérioration du score du pays suite à un coup d’État constitutionnel mené par le président, Kais Saied, en juillet 2021 ». et d’expliquer ensuite que la suspension de la constitution et la destitution du gouvernement démocratiquement élu qui ont suivi ont marqué la fin de la transition de la Tunisie vers la démocratie, entamée dans le sillage des manifestations du printemps arabe de 2011.

Surtout, il est nettement souligné que « le contrôle présidentiel sur les leviers du pouvoir en Tunisie a été consolidé davantage en 2022, ce qui a entraîné un déclin des libertés civiles et des processus électoraux de la Tunisie et des scores de pluralisme ».

Participation politique détériorée

Ainsi, détaille l’Economist Intelligence Unit (EIU), le président de la République Kais Saied a ordonné la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature en février, démis le Parlement en mars et pris le contrôle du Conseil électoral (ISIE) en avril, ouvrant la voie à un référendum constitutionnel en juillet qui a officialisé le passage de la Tunisie d’une démocratie parlementaire à un modèle fondé sur la suprématie présidentielle. De nombreux détracteurs du gouvernement ont été arrêtés.

Et l’IUE, la division de recherche de l’Economist Group, société privée basée au Royaume-Uni qui publie l’hebdomadaire The Economist, de poursuivre : « Le taux de participation au référendum a été faible, avec seulement 30,5 % des électeurs inscrits, signe d’un mécontentement croissant à l’égard du gouvernement de Kais Saied au fur et à mesure de la progression de 2022. Le taux de participation est tombé à seulement 8,8 % lors de la première élection parlementaire organisée dans le cadre de la nouvelle constitution en décembre. Ces deux résultats ont contribué à une détérioration notable du score de participation politique de la Tunisie dans l’indice de démocratie, qui passe de 7,22 en 2021 à 6,11 en 2022. En revanche, le score de culture politique de la Tunisie s’améliore, passant de 5,00 en 2021 à 5,63 en 2022, grâce à la montée en puissance des manifestations antigouvernementales organisées dans le pays par les syndicats, les organisations de la société civile et les partis politiques qui s’opposent à la consolidation du pouvoir de Saied ».

Ce faisant, la Tunisie, avec son score de -0,48, côtoie dans le classement de 2022, des pays comme la Russie, le Burkina Faso, Haiti, le Salvador, Biélorussie, l’Irak comme le montre le tableau ci-dessous.

Il convient de noter que l’Indice de Démocratie,, tout en s’’apparentant à un indice de développement humain mais portant essentiellement sur les institutions et les libertés politiques, a vocation à mesurer l’état de la démocratie dans 167 pays et territoires, dont 166 sont des États souverains et 164 des États membres des Nations unies.

L’indice est basé sur 60 indicateurs regroupés en cinq catégories, mesurant le pluralisme, les libertés civiles et la culture politique. Outre un score numérique et un classement, l’indice classe chaque pays dans l’un des quatre types de régime suivants : démocraties complètes, démocraties imparfaites, régimes hybrides et régimes autoritaires. Le premier rapport de l’indice de démocratie a été publié en 2006. Les rapports ont été publiés tous les deux ans jusqu’en 2010 et annuellement par la suite.