La Tunisie a été classée numéro un mondial avec 60 médailles d’or au Concours International Afro-Asiatique d’Huile d’Olive extra Vierge, organisé par le groupe suédois « Concours Internationaux d’Huile d’Olive » les 9, 10 et 11 juin 2024 a Abu Dhabi, qui a vu la participation de plus de 100 entreprises venant de 14 pays.

Le président du groupe « Concours Internationaux d’Huile d’Olive », Raouf Chawkat, a précisé mercredi, dans une déclaration à l’Agence TAP, qu’il s’agit de 47 médailles d’or dans la catégorie de la qualité, 8 médailles d’or pour la meilleure huile d’olive saine dans le monde et 5 médailles d’or aux huiles aromatisées, en plus de 3 médailles d’argent, qui ont été accordées à la Tunisie.

Selon les résultats de ce concours, auquel ont participé plusieurs représentants de missions diplomatiques, l’Espagne a été classé deuxième, suivi du Brésil, de la Grèce et de l’Italie.

