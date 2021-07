La Tunisie réceptionne un don français de 324 mille doses de vaccin AstraZeneca

Un don français de 324.000 doses de vaccin AstraZeneca a été réceptionné, dimanche, à l’aéroport Tunis Carthage, par le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi et l’Ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, qui étaient accompagnés du Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé en Tunisie et le Chargé-du-Bureau de l’UNICEF en Tunisie.

Ce contingent a été livré à la Tunisie via l’initiative COVAX qui est un partenariat entre l’Alliance pour les vaccins (Gavi), l’OMS, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’UNICEF qui dirige les opérations d’achat et de livraison des vaccins, indique un communiqué publié par l’Unicef.

L’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant a indiqué que ce premier don sera suivi par un don de 800 000 doses supplémentaires dans les prochains jours, ajoutant que son pays va poursuivre l’envoi en urgence d’oxygène médical et d’équipements qui s’ajouteront aux 7 millions de masques, 1 million de gants et de trois unités de production d’oxygène médical acheminées lors de la visite du Premier ministre français en Tunisie .Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a déclaré, à cette occasion, que « ce lot de vaccin tombe à point nommé », remerciant la France et ses alliés pour « cette généreuse contribution ».

« Ces efforts conjugués vont nous permettre de contenir la pandémie et d’en limiter l’impact sanitaire sur la population tunisienne qui a été durement éprouvée ces derniers temps », a-t-il souligné, appelant les tunisiens et tous les résidents en Tunisie qui ne sont pas encore vaccinés à s’enregistrer sans tarder, tout en poursuivant le respect rigoureux des gestes barrières.

De son côté, le Représentant de l’OMS, Yves Souteyrand a déclaré que «ces vaccins sont porteurs d’espoir pour les tunisiennes et les tunisiens confrontés aux conséquences dramatiques des formes graves de la COVID-19, affirmant que tous les vaccins validés par l’OMS sont sûrs et efficaces ».

Le Chargé-du-Bureau de l’UNICEF, Doudou Luemba a, pour sa part, souligné que « l’UNICEF et ses partenaires continuent de travailler d’arrache-pied pour trouver des moyens d’obtenir des doses de vaccins qui permettraient à la Tunisie de dépasser ce cap difficile ».