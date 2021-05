La Tunisie reçoit un 3ème lot de 158 400 doses de vaccin Astra Zeneca dans le cadre de l’initiative COVAX

La Tunisie a reçu, aujourd’hui, un 3ème lot de 158 400 doses de vaccin Astra Zeneca, Dans le cadre de l’initiative mondiale COVAX, après avoir reçu par le biais du même mécanisme 98 400 doses du même vaccin au début d’avril dernier .

- Publicité-

Le représentant de L’organisation Mondiale de la santé, (OMS), Ramzi Louhichi, a indiqué en marge d’une cérémonie de réception des vaccins, que la Tunisie devrait récéptionner, jusqu’à la fin de juin prochain, plus de 760 mille doses des vaccins Pfizer et d’Astra Zeneca dans le cadre de l’initiative Covax.

Il a rappelé que la Tunisie a déja reçu un lot de 93 600 doses de vaccin Pfizer dans le même cadre qui devrait fournir à la Tunisie, 4,3 millions doses de vaccins anti-covid 19.

De son côté, la représentante de l’Unicef en Tunisie, Marilena Viviani, a indiqué dans une déclaration à la presse, que l’organisation recommande et incite le peuple tuinisien à adhérer à la campagne de vaccination puisqu’il constitue le seul moyen permettant de lutter contre ce virus et de sauver des vies humaines, précisant que le vaccin « Astra Zeneca » a été autorisé par l’OMS et la Tunisie a décidé de l’utiliser et ne pose aucun problème étant donné qu’il est préconisé pour les plus de 60 ans. .