La Tunisie «rétropédale du printemps arabe à l’autocratie»!

Perçue de l’extérieur, en gros Etats, observateurs et médias confondus, la Tunisie serait en train de virer son cuti. De la pionnière du Printemps arabe et d’icône de démocratie, elle se ravale à l’étiage d’une nation qui perd ses galons conquis de haute lutte un certain 14 janvier 2011.

Utilisant une figure de style proche de l’euphémisme, le think tank Heritage Foundation évoque une « Tunisie s’éloignant du statut de la seule démocratie en évolution à avoir émergé des soulèvements de masse dans la région, dont l’avenir démocratique dans la balance ».Il n’en prend pas moins acte du fait que des « Tunisiens pensent que le pays a besoin d’un dirigeant fort pour résoudre ses problèmes ».Mais le référendum du 25 juillet, avec un taux de participation relativement faible de moins de 30 %, a ouvert la voie à la modification du système politique tunisien en un système qui donne à Saied des pouvoirs presque illimités. « La nouvelle constitution, qui remplace celle rédigée en 2014, trois ans après le printemps arabe, donnerait au chef de l’État un contrôle exécutif total, le commandement suprême de l’armée et la capacité de nommer un gouvernement sans l’approbation du Parlement ».

Un « pays de contrastes »

Les Tunisiens ont subi de nombreuses déceptions au cours de la dernière décennie. Comme l’a noté la Banque mondiale, « la Tunisie reste un pays de contrastes : Si d’importants progrès ont été réalisés en matière de transition politique vers un système de gouvernance ouvert et démocratique, la transition économique n’a pas suivi. »

Avec le référendum, qui a placé la transition politique du pays sur une voie plus compliquée, la Tunisie continue de faire face à des tâches de gouvernance redoutables, tant sur le plan politique qu’économique. En haut de la liste des tâches à accomplir par le gouvernement doit figurer la manière de revitaliser l’économie et de renforcer la confiance du public dans les dirigeants politiques du pays.

C’est un défi de taille, et sur le front économique plus large, des réformes structurelles doivent être menées à bien afin que la croissance économique et la prospérité puissent être apportées de manière mesurable au Tunisien ordinaire.

Selon la dernière édition de l’indice annuel de liberté économique de la Fondation Heritage, le score de liberté économique de la Tunisie est de 54,2, faisant de son économie la 128ème plus libre dans l’indice 2022 parmi 177 pays classés. Son score global est inférieur aux moyennes régionale et mondiale, la liberté économique du pays ayant stagné au cours des cinq dernières années.

Avec une détérioration significative de la santé fiscale et de la liberté des affaires, la Tunisie est tombée dans la moitié inférieure de la catégorie « Mostly Unfree ».

Du point de vue de la politique étrangère de Washington, la Tunisie pourrait encore se révéler un atout essentiel d’une valeur potentielle inexploitée pour les Etats-Unis. Une Tunisie stable et démocratique ne fournirait pas seulement aux Etats-Unis un allié stratégique, mais pourrait également servir de modèle possible et pratique pour les futures démocraties de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Avenir très incertain !

Saied a déclaré que le référendum était nécessaire « pour briser un cycle de paralysie politique et de décadence économique ». Il a ajouté que « notre argent et nos richesses sont énormes, et notre volonté est encore plus grande, pour reconstruire une nouvelle Tunisie et une nouvelle république, en rupture avec le passé ».

Cela reste à voir, mais pour y parvenir, Heritage rappelle à Saied que « la meilleure façon d’assurer un avenir plus grand et plus brillant à la Tunisie est de permettre à sa quête ascendante de démocratie et de liberté économique de se concrétiser et de se nourrir d’une bonne gouvernance, renforcée par la transparence et la responsabilité ».

L’importance de la région pour les États-Unis, en particulier le Maghreb, n’a cessé de croître, deux des 17 pays américains ayant le statut de « grand allié non membre de l’OTAN » – la Tunisie et le Maroc – appartenant à ce corridor stratégiquement important.

Ce qui est plus remarquable, c’est qu’alors que la Tunisie a cherché à obtenir davantage d’aide et d’assistance au développement, la Chine s’est intéressée à la position stratégique de la Tunisie. En 2021, par exemple, la Tunisie et la Chine ont signé un accord de coopération économique et technique, qui vise à étendre la liste des projets soutenus par la Chine en Tunisie, notamment le centre sportif et les centres culturels de Ben Arous, l’académie diplomatique tunisienne, un hôpital universitaire et la construction du canal fluvial de la Medjerda.

Pour ces considérations stratégiquement importantes, la Tunisie mérite l’attention continue de Washington, estime Heritage qui regrette aussitôt que « malheureusement, la Tunisie [soit] devenue un test difficile, provoquant un degré considérable de lassitude et de frustration à de nombreux niveaux critiques. Les États-Unis ne peuvent pas procurer à la Tunisie la volonté politique dont le pays a besoin pour transformer son économie selon les principes du marché libre. Cela doit venir de l’intérieur ».