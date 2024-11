La Tunisie s’attaque à son tour au surtourisme

La destination tunisienne prévoit d’accueillir environ 10 millions de touristes d’ici fin 2024 – dont près de 300 000 Britanniques – et a encore la capacité d’augmenter le nombre de visiteurs.

Cependant, avec un objectif de croissance de 15 % en 2025, elle s’est déjà assigné le dessein de répartir plus largement les touristes plus largement dans le pays afin de mettre en valeur d’autres régions moins touristiques

« Notre message clé est le tourisme alternatif – nous voulons que les gens vivent des expériences dans tout le pays », a déclaré Helmi Hassine, directeur général de l’Office national du tourisme tunisien, à TTG lors du salon WTM de Londres.

« Nous voulons mettre en valeur les expériences proposées, telles que les randonnées pédestres et cyclistes et les activités culturelles. Il ne s’agit pas de remplacer notre offre de plages, mais nous voulons que les visiteurs découvrent davantage la Tunisie ».

Jusqu’à 80 % des touristes réservent déjà des excursions pour explorer d’autres régions du pays, tandis qu’une nouvelle taxe de séjour – qui a été introduite le 1er janvier avant d’être étendue aux vacanciers à forfait à partir du 1er novembre – a permis de répartir des fonds supplémentaires entre les communautés locales.

Hassine a tenu à souligner que le pays souhaitait rendre le tourisme plus équitable, afin de permettre à un plus grand nombre de Tunisiens de profiter des visiteurs plutôt que de se limiter aux grandes entreprises.

Environ 2 000 maisons d’hôtes à travers le pays sont actuellement en train d’être certifiées pour accepter les touristes, et les responsables du tourisme espèrent achever ce processus d’ici un an, afin d’encourager les visiteurs à explorer de nouvelles régions, loin des stations balnéaires les plus populaires. « Nous voulons que le tourisme soit plus équitable et qu’il lutte contre la saisonnalité », a expliqué Hassine. « La Tunisie est une destination qui dure toute l’année.

A l’appui de cette idée, il a révélé qu’easyJet Holidays cultive désormais plus de capacité en hiver qu’en été, suite au lancement de deux nouvelles lignes vers l’île méridionale de Djerba au départ de Luton et de Manchester ce mois-ci.

Le Royaume-Uni est désormais le quatrième marché européen de la Tunisie, après avoir été dépassé cette année par la Pologne.

La France reste le premier marché européen de la Tunisie, l’Allemagne arrivant en deuxième position. Quelque 278 000 Britanniques ont visité la Tunisie cette année, soit une augmentation de près de deux tiers (65%) en glissement annuel et de 44% par rapport à 2019.

Le surtourisme de plus en plus décrié!

Par essence, le surtourisme est le fait qu’il y ait trop de monde à un endroit donné à un moment donné. Bien qu’il n’y ait pas de chiffre définitif stipulant le nombre de visiteurs autorisés, une accumulation de facteurs économiques, sociaux et environnementaux détermine si et comment les chiffres augmentent.

La surpopulation est un problème tant pour les habitants que pour les touristes. Elle peut gâcher l’expérience touristique de ceux qui sont coincés dans de longues files d’attente, incapables de visiter des musées, des galeries et des sites sans réservation préalable, qui doivent faire face à des coûts croissants pour des produits de base tels que la nourriture, les boissons et les hôtels, et qui se trouvent dans l’incapacité de découvrir les merveilles d’un lieu dans une relative solitude. En l’absence de toute réglementation réelle, les lieux ont pris sur eux d’essayer d’établir une forme de contrôle des foules, ce qui signifie qu’il n’y a pas de cohésion et pas de véritable solution.

Le voyagiste Responsible Travel, qui se concentre sur les voyages plus durables, fait remarquer que « les médias sociaux ont concentré le tourisme dans les points chauds et exacerbé le problème, et le nombre de touristes augmente dans le monde entier alors que les destinations ont une capacité limitée. Tant que les populations locales ne seront pas consultées sur ce qu’elles veulent et ne veulent pas du tourisme, nous assisterons à de nouvelles protestations ».

Une start-up française, Murmuration, qui surveille l’impact environnemental du tourisme à l’aide de données satellitaires, affirme que 80 % des voyageurs ne visitent que 10 % des destinations touristiques mondiales, ce qui signifie des foules plus importantes dans un nombre réduit d’endroits. L’OMT prévoit que d’ici 2030, le nombre de touristes dans le monde, qui a culminé à 1,5 milliard en 2019, atteindra 1,8 milliard, ce qui entraînera probablement une pression accrue sur les sites déjà très fréquentés et une plus grande contestation de la part des habitants.