La Tunisie se prépare à créer son marché carbone !

L’Agence nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) lancent un nouveau projet intitulé « Appui à la tarification du carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone en Tunisie ».

Un atelier de démarrage sera organisé le demain jeudi à Tunis à l’effet de présenter le projet et de partager des expériences internationales en matière de modélisation des impacts économiques de la transition énergétique, subventions énergétiques et l’instauration de la taxe carbone.

Le projet« Appui à la tarification du carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone en Tunisie » s’inscrit dans le cadre de l’ initiative de la Banque Mondiale « Partnership for Market Readiness » qui offre à la Tunisie l’opportunité de développer l’utilisation des instruments de tarification du carbone comme vecteurs déterminants pour le renforcement de leurs politiques d’atténuation, la mise en œuvre de sa contribution nationale déterminée (NDC) à l’accord de Paris et sa stratégie bas-carbone.

Le PNUD tisse es partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun.