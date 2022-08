La Tunisie sélectionnée par l’OMS  pour bénéficier d’un transfert de technologie ARNm 

Une mission d’experts de haut niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) , qui s’est rendue en Tunisie du 23 au 25 août 2022, a eu des réunions approfondies avec toutes les parties prenantes, notamment l’Institut Pasteur de Tunis, l’autorité nationale de réglementation, le laboratoire national de contrôle des médicaments, l’inspection pharmaceutique, d’autres directions du ministère de la Santé publique et la Technopole de Sidi Thabet.

La mission a ensuite rencontré le ministre de la Santé, Ali Mrabet pour lui faire part des résultats de la discussion et du plan d’action proposé en vue de la production de la technologie du vaccin ARNm.

La Tunisie fait ainsi partie La Tunisie fait partie des six pays africains (Afrique du Sud, Égypte, Kenya, Nigéria, Sénégal et Tunisie) qui ont été sélectionnés pour en bénéficier.

Un peu plus de deux ans après le début de la propagation du COVID-19, il existe désormais plusieurs vaccins sûrs et efficaces contre cette maladie, et plus de 10 milliards de doses ont été administrées dans le monde.

La pandémie de COVID-19 a montré les vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement en produits médicaux dépendant d’un petit nombre de fabricants pour les matières premières et les produits finis.

L’une des leçons les plus évidentes tirées de la pandémie est l’urgente nécessité d’augmenter la production locale de vaccins, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, souligne l’OMS, ajoutant que la diversification de la production est essentielle pour disposer d’un approvisionnement fiable en médicaments, vaccins et autres produits de santé sûrs et efficaces.

« Nous pensons que le transfert de technologie de l’ARNm est très prometteur, non seulement pour accroître l’accès aux vaccins contre le COVID-19 mais aussi pour d’autres maladies, notamment le paludisme, la leishmaniose, la tuberculose, la rage et le cancer », explique l’Organisaion.

En améliorant l’accès à des produits médicaux dont la qualité est garantie, la production locale peut nous faire avancer sur la voie de la couverture sanitaire universelle et contribuer à la réalisation des objectifs des Objectifs de développement durable en matière de santé.

Non seulement le monde sera en meilleure santé et plus résilient, mais il créera aussi des emplois et des opportunités économiques.

L’OMS assure se réjouir de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et tous les partenaires pour garantir la sécurité et la qualité de la production de vaccins en Tunisie.