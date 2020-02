La Tunisie termine le premier tour par un nul devant le Koweit (1-1)

La sélection tunisienne juniors (U20) de Football déja qualifiée pour les quarts de finale de la coupe arabe de la catégorie (Arabie Saoudite 17 février-5 mars), a concédé le nul (1-1) face à son homologue koweitienne, dimanche après-midi à Dammam (Sarabie Saoudite), pour le compte de la 3e et dernière journée du premier tour (groupe 1).

Les Aiglons ont ouvert le score sur un pénalty transformé par Farouk Mimouni à la 37 ‘et le Koweit à égalisé par Ibrahim Marzouk à la 83’.

Ce résultat permet aux protégés de Maher Kanzari de terminer le premier tour en tête du classement avec 7 points devant l’Irak également qualifié pour les quarts de finale (2e/4 points) après sa victoire (2-0) devant la Mauritanie (3e).

La Tunisie affrontera au prochain tour le deuxième du groupe 2 qui comprend l’Arabei Saoduite, l’Algérie et la Palestine.

La coupe arabe juniors, rappelle-t-on, reprend cette année après huit ans d’interruption. La dernière ayant été organisée en 2012 en Jordanie.

La Tunisie tentera à cette occasion de conserver son titre face à 16 autre prétendants, à savoir l’Arabie Saoudite (pays organisateur), le Qatar, le Maroc, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Koweït, la Tunisie, le Soudan, l’Egypte, la Palestine, l’Algérie, la Libye, les Iles Comores, la Libye, l’Irak et le Djibouti.

Classement final du groupe 1.

1. Tunisie 7 pts qualifiée en 1/4 de fianle

2. Irak 4 qualifié en 1/4 de finale