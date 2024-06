La Tunisie  va accroître le commerce avec la Turquie par l’investissement dans divers secteurs

Les entreprises turques spécialisées dans les énergies renouvelables peuvent apporter leur contribution à la Tunisie, étant donné que la Turquie s’est classée au 5e rang en Europe et au 11e rang mondial en termes d’énergies renouvelables. C’est le ministre turc du Commerce, Omer Bolat, qui l’a déclaré en présence de son homologue tunisienne, Kalthoum Ben Rejeb.

Les deux ministres, cités par le quotidien turc Yeni Safak, ont exprimé leur optimisme quant à l’augmentation du volume des échanges bilatéraux, invitant les hommes d’affaires à investir dans différents secteurs tels que l’industrie manufacturière, l’agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables.

S’exprimant lors du forum d’investissement et d’affaires Turquie-Tunisie, organisé conjointement par la Confédération tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et le Conseil des relations économiques extérieures de la Turquie (DEIK) au siège de ce dernier à Istanbul, le ministre turc du commerce, Omer Bolat, a déclaré que si le volume des échanges bilatéraux entre les deux pays s’élevait à 318 millions de dollars en 2003, il est passé à environ 1,6 milliard de dollars l’année dernière.

Avec une population de 12 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune et instruite et la proximité de l’Europe, la Tunisie est un pays prometteur pour l’accroissement des échanges, a souligné Bolat.

Les entreprises de construction turques peuvent également contribuer aux projets d’infrastructure et d’énergie de la Tunisie.

Opportunités de partenariat

La ministre tunisienne du commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, a pour sa part déclaré que les deux pays devraient augmenter le volume de leurs échanges bilatéraux existants, ce qu’un accord de libre-échange pourrait faire.

Les entreprises turques et tunisiennes peuvent établir des partenariats pour pénétrer ensemble les marchés européens, asiatiques et africains, a-t-elle souligné, ajoutant que les entreprises des deux pays peuvent travailler conjointement dans différents domaines, notamment l’agriculture, l’industrie, les produits chimiques et les appareils électroménagers.

Elle a invité les investisseurs turcs à évaluer le marché tunisien, qui sert de porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe.

Le président du DEIK, Nail Olpak, a déclaré que le volume des échanges bilatéraux entre la Turquie et la Tunisie s’élevait à environ 1,5 milliard de dollars.

La part de la Turquie dans les importations tunisiennes dépasse les 6 %, a ajouté Olpak.

Il a déclaré que les deux pays accordaient une grande importance à l’industrie manufacturière, à l’agriculture, au tourisme et aux énergies renouvelables et que les entreprises des deux pays devraient profiter des opportunités d’investissement en Turquie et en Tunisie.

Les engrais, le PVC, l’huile d’olive, la gestion des ports et les textiles sont parmi les domaines où il peut y avoir une collaboration entre les hommes d’affaires des deux pays, a-t-il déclaré.

La Tunisie importe de la Turquie des produits industriels, tels que le textile et les produits électroniques ainsi que les intrants, lesquels seront utilisés dans la production des produits finis et réexportés par la Tunisie sur le marché de l’UE.