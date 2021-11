La Tunisie va passer fatalement par le Club de Paris, selon Ahmed Al-Karam

La Tunisie traîne d’énormes dettes et sera obligée de demander leur rééchelonnement eu égard à ses besoins en devises étrangères, a déclaré l’expert économique et membre de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, Ahmed Al-Karam.

Dans des déclarations à Ettassia TV, lundi soir, il a ajouté qu’il sera difficile pour la Tunisie de rembourser ses dettes, surtout si le Fonds monétaire international n’accède pas à sa demande de crédit.

Le recours au rééchelonnement qui implique que l’on passe par le Clb de Paris serait un « pas négatif » pour l’économie tunisienne, dépossédant le pays des attributs de son indépendance vis-à-vis de l’étranger, a-t-il averti, exhortant les politiciens à entreprendre les réformes nécessaires pour redonner dynamisme et croissance à l’économie.