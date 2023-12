La tunisienne NG Technologies (NGSign) signe avec la Béninoise WDS

NG Technologies, éditeur de solutions de confiance électronique basé en Tunisie, et WDS (WESTAF DIGITAL SERVICES), une société Béninoise de consulting spécialisée dans le digital et la confiance électronique, annoncent la signature d’un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à renforcer les capacités en matière de signature électronique et de confiance numérique en Afrique.

WDS et NG Technologies ont été représentées par Serge Adjovi, Directeur Général de WDS et ancien Directeur General de l’Agence des Services et Systèmes d’Information du Bénin et Moez Ben Mbarka, Directeur Général de NG Technologies et ancien membre de groupe de travail de l’ETSI, Institut Européen des Normes de Télécommunications.

NG Technologies a développé des solutions innovantes et sécurisées pour la signature électronique et les infrastructures à clés publiques (PKI).

WDS, est une société émergente dans le domaine du consulting et de la confiance électronique au Bénin, exerce dans la transformation digitale des entreprises et la mise en place de processus efficaces et sécurisés.

La collaboration entre NG Technologies et WDS vise à mutualiser leurs compétences respectives pour offrir des servicescomplets de confiance électronique aux entreprises et aux gouvernements en Afrique. La plateforme de signature électronique NGSign de NG Technologies sera intégrée aux services de consulting et de transformation digitale de WDS, créant ainsi une offre holistique répondant aux besoins diversifiés du marché.Cette collaboration promet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’essor de la confiance électronique en Afrique et marque une étape significative vers la digitalisation accrue du continent.