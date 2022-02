La vérité sur la visite du DG du Trésor français en Tunisie enfin révélée

On sait maintenant à peu près pourquoi le Directeur général du Trésor français, Emmanuel Moulin, se trouvait en début de semaine à Tunis pour une visite qui a soulevé une vive polémique.

Des sources informées citées par Mosaïque fm, ont souligné que les visites « techniques » ou « consultatives » comme celle que vient d’effectuer le haut fonctionnaire français sont « chose courante et de routine « dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, et en parler ne ressortit pas à la stratégie de la Banque centrale de Tunisie outre le fait qu’elle était programmée depuis le mois de décembre dernier.

S’agissant de l’objet de cette visite, les mêmes sources ont indiqué qu’il était double, d’abord elle entre dans le cadre de l’assistance technique à l’agence tunisiennes de gestion de la dette extérieure, et ensuite, elle revêt une signification politique relative au soutien au dossier de la Tunisie auprès du Fonds monétaire international.