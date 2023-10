La ZLEC Af créera d’immenses opportunités pour les entreprises algériennes

« Il est temps que l’Afrique prenne son destin en main et détermine son propre agenda de développement. Cette tâche ne sera toutefois pas chose aisée. Elle nécessitera de l’engagement, du courage et de la détermination. Les opérateurs doivent rechercher de nouveaux débouchés plutôt que de se tourner vers les marchés étrangers, comme c’est le cas habituellement ». Ces propos émanent de la Vice-présidente exécutive d’Afreximbank en charge de la Banque du commerce intra-africain, dans son allocution d’ouverture prononcée devant les délégués présents à la tournée de présentation commerciale de haut niveau à Alger.

Elle a déclaré que la Zone de libre-échange continentale africaine « promet de révolutionner le commerce, de remodeler les marchés de toute la région, de stimuler la production dans les secteurs de la fabrication et des services, et de transformer de manière radicale la structure économique de l’Afrique ». Elle a magnifié les opportunités que la ZLECAf offrira aux entreprises algériennes. Elle a, en outre, expliqué le large éventail de programmes et d’initiatives d’Afreximbank qui peuvent faciliter le commerce intra-africain de l’Algérie, tel que le Système collaboratif de garantie de transit en Afrique, qui veillera, par exemple, à ce que les marchandises allant d’Alger, en Algérie, à Lagos, au Nigeria, n’aient pas besoin « d’une caution douanière à chaque frontière, comme c’est le cas aujourd’hui ». Elle a également évoqué les programmes de la Banque qui soutiennent les infrastructures de facilitation du commerce, en particulier celles qui concernent la mobilité et la connectivité (route, rail, air, mer, ports et logistique indique African Press Organization (APO).

La tournée de présentation a convaincu la communauté d’affaires algérienne de tirer pleinement parti des opportunités de transformation créées par la ZLECAf et d’assister à la Foire commerciale intra-africaine (IATF2023) qui est prévue du 9 au 15 novembre 2023 au Caire, en Égypte. Le secteur privé algérien dispose d’une opportunité unique pour cibler une part importante des 43 milliards de dollars d’accords commerciaux et d’investissement qui devraient être conclus à l’IATF2023 en rejoignant les plus de 1600 exposants et les plus de 35000 acheteurs, visiteurs et délégués de conférence.