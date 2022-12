L’accord avec les boulangeries stipule l’annulation de la grève et non sa suspension, selon la ministre du Commerce

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi, confirmant la conclusion d’un accord avec les propriétaires de boulangeries, a précisé, ce jeudi sur Shems fm, qu’en vertu de cet accord, la grève est annulée et non suspendue.

Elle a ajouté que le ministère a payé les arriérés dus aux boulangeries au titre de deux mois en octobre dernier et à celui du mois de décembre en cours, assurant qu’il a été convenu de payer le reste par tranches au cours de l’année prochaine.