L’accord Tunisie-FMI d’ici fin mars, mais tout dépendra de la capacité de mobiliser d’autres ressources

La Tunisie doit adopter d’urgence des réformes pour obtenir un accord avec le Fonds monétaire international et relancer son économie en difficulté, répètent les analystes internationaux alors que la Directrice générale du FMI a assuré que la conclusion d’un accord final est pour « très bientôt ».

« Le programme du FMI permettra de débloquer des financements bilatéraux et multilatéraux supplémentaires de la part de sources qui ont conditionné leur soutien à un accord avec le FMI et à la mise en œuvre des réformes », explique Mariette Kas-Hanna, analyste du risque pays chez Fitch Solutions, citée par The National Business.

« L’ensemble de ces financements permettra de stabiliser les positions budgétaires et extérieures du pays et de réduire les risques de liquidité à court terme du gouvernement.

« Un accord avec le FMI contribuera également à stimuler les flux d’investissement dans le pays, car la confiance des investisseurs s’améliorera et nous nous attendons à ce qu’une partie du soutien des pays du CCG induit par le FMI prenne la forme d’investissements, comme cela a été le cas en Égypte. »

Les besoins de financement du gouvernement tunisien devraient atteindre 16,8 % du produit intérieur brut en 2023, poussés à la hausse par les importantes dépenses supplémentaires pour absorber le choc de la guerre en Ukraine et les échéances de la dette extérieure de 2 milliards de dollars cette année, selon Fitch Ratings.

Garbis Iradian, économiste en chef pour Mena et l’Asie centrale à l’Institut de la finance internationale, estime le seul écart financier externe à 2,7 milliards de dollars, soit l’équivalent de 6 % du PIB.

En dehors du FMI, la Tunisie négocie un financement supplémentaire de 1,8 milliard de dollars, principalement auprès du CCG. « En l’absence d’un programme du FMI et d’un soutien financier de la communauté internationale, nous prévoyons une nouvelle baisse des réserves officielles, qui passeront de 7,8 milliards de dollars fin 2022 à 6 milliards de dollars fin 2023, soit l’équivalent de deux mois d’importations de biens, de services et de paiements de revenus », indique Iradian.

« La dette publique reste très élevée, à 77 % du PIB en 2022. Un excédent primaire sera nécessaire pour remettre la dette sur une trajectoire baissière. » Un accord avec le FMI n’aidera pas les autorités à atteindre la stabilité macroéconomique, notamment la réduction des déficits courants et budgétaires, mais les encouragera à adopter les réformes structurelles nécessaires, ajoute-t-il.

Le coût du non-accord

« Sans accord, non seulement la Tunisie va continuer à avoir du mal à répondre à ses besoins budgétaires, mais elle va aussi continuer à ne pas réussir à insuffler la confiance dans son économie », déclare Intissar Fakir, senior fellow et directeur du programme Afrique du Nord et Sahel au think tank Middle East Institute.

« Si la Tunisie n’est pas en mesure de montrer qu’elle peut s’attaquer à la situation économique en concluant un accord avec le FMI, les autres possibilités de financement deviennent gravement limitées. »

« La dégradation de la note a été motivée par notre évaluation selon laquelle l’absence de financement complet à ce jour pour répondre aux importants besoins de financement du gouvernement soulève des risques de défaut », explique Mickael Gondrand, analyste chez Moody’s, cité par la même source.

« Un nouveau programme du FMI n’a pas encore été mis en place, ce qui aggrave une situation de financement déjà difficile et accentue les pressions sur l’adéquation des réserves de change de la Tunisie.

« La perspective négative reflète notre opinion selon laquelle, à moins d’une amélioration rapide des perspectives de financement extérieur, la probabilité de défaut pourrait augmenter au-delà de ce qui est compatible avec une note Caa2. » Elle reflète également les « défis sociaux, politiques et institutionnels qui limitent les perspectives de mise en œuvre des réformes, dont dépendent les perspectives de financement », dit-il.

L’accent sur les réformes

Selon le scénario de base de S&P Global Ratings, la Tunisie sera en mesure de conclure un accord avec le FMI d’ici la fin du premier trimestre et pourra attirer un certain soutien bilatéral et multilatéral supplémentaire, déclare Mohamed Damak, directeur principal des notations des institutions financières de l’agence. « Dans le même temps, les risques de dégradation sont importants et pourraient se matérialiser au cours des 12 prochains mois », ajoute-t-il.

« Le programme du FMI permettra de débloquer des financements bilatéraux et multilatéraux supplémentaires de la part de sources qui ont conditionné leur soutien à un accord avec le FMI et à la mise en œuvre des réformes », déclare, précise , pour sa part, Mariette Kas-Hanna, notant que « les autorités ont fait preuve d’un engagement fort et d’un progrès marqué dans la mise en œuvre des mesures préalables demandées par le Fonds et pris des mesures audacieuses, comme la réduction des subventions aux carburants, malgré les conditions économiques et politiques difficiles du pays ; cela montre l’urgence du financement que le programme contribuera à débloquer, compte tenu de l’accès limité de la Tunisie aux marchés internationaux. »

Pour l’avenir, les risques pour le profil de crédit de la Tunisie resteront orientés à la baisse, même en cas d’accord éventuel avec le FMI, déclare Gondrand.

Entre-temps, si le soutien financier n’est pas à la hauteur des exigences, le gouvernement tunisien pourrait être amené à réduire les dépenses et à prendre des mesures pour préserver les réserves en devises, à promulguer des restrictions strictes sur les importations, voire à envisager un contrôle des capitaux sur les dépôts des non-résidents, selon Damak.

Les salaires publics représentant 42 % des dépenses totales, selon le budget 2023, il est probable qu’il réduise agressivement les subventions (16 % des dépenses), réduise encore les investissements (9 %) et accumule les arriérés. « Le gouvernement pourrait également accroître son recours au marché local pour mobiliser des ressources auprès des banques ou d’autres entreprises du secteur public riches en liquidités », explique-t-il.

« Cela pourrait accroître la pression sur le financement des banques. S’il n’y a pas de soutien financier du tout, cela pourrait conduire à une instabilité majeure de la balance des paiements, du budget et de la monnaie. « Cela pourrait également conduire le pays à ne pas respecter ses obligations financières. Nous nous attendons à ce que cela s’accompagne d’une dépréciation significative du dinar tunisien et d’une forte hausse de l’inflation. En conséquence, les banques subiraient probablement des pertes importantes et devraient être recapitalisées. »

Les perspectives d’avenir de la Tunisie dépendront en grande partie de la capacité du pays à mobiliser des ressources et à mettre en œuvre des réformes, ajoute-t-il.