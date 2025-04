L’African Lion 2025 débute en Tunisie

La Tunisie accueille l’African Lion pour la huitième année consécutive, ce qui en fait le premier des quatre pays à accueillir des événements pendant African Lion 2025 (AL25), avec des activités au Ghana, au Maroc et au Sénégal qui devraient débuter en mai.

Les forces militaires de Tunisie et des pays partenaires ont commencé l’AL25 en Tunisie le 22 avril 2025. Cet exercice multinational, prévu jusqu’au 30 avril, renforce l’état de préparation militaire et améliore la capacité des pays participants à opérer dans un environnement de sécurité complexe

African Lion 2024 coïncide avec le 20e anniversaire du premier exercice conjoint du commandement américain pour l’Afrique, dirigé par la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine, Afrique (SETAF-AF), qui se déroule du 19 avril au 31 mai au Ghana, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, avec plus de 9 100 participants de 27 pays et contingents de l’OTAN.

« Nous accordons une grande importance à notre partenariat durable avec la Tunisie », a déclaré le lieutenant-colonel Al Alawaj, chef de division des exercices de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine, Afrique (SETAF-AF), principale unité de planification de l’AL25. « Cet exercice constitue une occasion cruciale de renforcer le partage des charges entre alliés et partenaires, d’améliorer la préparation militaire des États-Unis et de leurs partenaires, et de soutenir notre objectif stratégique global : défendre le territoire national en maintenant la capacité de répondre aux menaces dans des environnements complexes et difficiles », a-t-il précisé dans des déclarations citées par Military Africa.

Alors que plus de 1 700 militaires convergeront vers la Tunisie, plus de 10 000 militaires de plus de 40 pays participeront à l’opération dans les quatre pays hôtes. Rien qu’en Tunisie, des alliés de l’OTAN comme la France, l’Italie et l’Espagne uniront leurs forces à celles des États-Unis et de la Tunisie lors de l’AL25. Le Ghana, le Kenya, la Libye, le Nigéria et le Sénégal participeront également, soulignant ainsi les objectifs communs de sécurité régionale des nations africaines.

« Le partenariat fondateur et la coopération bilatérale exceptionnelle entre les États-Unis et la Tunisie sont ce qui rend possibles des engagements comme AL25 », a déclaré le colonel Jörn Pung, attaché de défense à l’ambassade des États-Unis en Tunisie.

« Contributions exceptionnelles » de la Tunisie

« La Tunisie, l’un des quatre principaux alliés des États-Unis en Afrique, hors OTAN, apporte des contributions exceptionnelles à toute une série d’efforts, allant des exercices et formations régionaux aux efforts humanitaires, souvent rendus possibles grâce à nos relations en matière de sécurité et à l’acquisition par la Tunisie d’articles de défense américains, allant des hélicoptères UH-60 Black Hawk aux avions de transport C-130, en passant par les patrouilleurs de classe Island. »

L’exercice comprend une série de séances théoriques rigoureuses, d’exercices interarmes et de simulations de postes de commandement visant à tester et à affiner les capacités de planification et d’exécution des participants. Les instructeurs facilitent la coopération régionale, ce qui renforce l’interopérabilité et la réponse multinationale aux crises émergentes.

La 84e équipe de soutien civil de la Garde nationale du Wyoming présentera également son programme de partenariat d’État (SPP) avec la Tunisie, en mettant en pratique sa capacité à répondre aux menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).

Les 21 années de partenariat entre la Garde nationale du Wyoming et la Tunisie seront pleinement mises en valeur lors de cet exercice. Outre la réponse aux NRBC, les activités comprennent l’intégration air-sol, la formation à la lutte contre les engins explosifs improvisés et le déploiement de systèmes avancés comme le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité. Les opérations aéroportées seront également un élément clé de l’exercice, mettant en valeur les capacités de déploiement rapide de la 173e brigade aéroportée avec les forces partenaires.

L’exercice AL25 en Tunisie mobilisera un large éventail de militaires américains. Outre les soldats d’active, des représentants de la Garde nationale, de la Réserve de l’armée de terre, de l’US Air Force, des Marines et de la Navy participeront à l’entraînement, tous travaillant ensemble pour renforcer leurs capacités interarmées.

En outre, l’exercice renforce la préparation des États-Unis aux côtés de la Tunisie, ainsi que de leurs homologues européens et africains, démontrant ainsi leur engagement collectif en faveur de la paix par la force. En tant qu’hôte de l’exercice, la Tunisie démontre sa position de leader régional en matière d’exportation de la stabilité et de réponse aux préoccupations sécuritaires communes.

L’exercice se déroule en présence de pays observateurs sui sont la Belgique, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l’Inde, le Qatar et la République du Congo, « ce qui reflète un large intérêt pour la coopération régionale et la sécurité collective », est-il expliqué.