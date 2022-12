L’Afrique doit former 650 millions de personnes au numérique d’ici 2030

Jusqu’à 650 millions d’Africains devraient bénéficier d’une formation aux compétences du numérique d’ici 2030, et ce afin que le continent puisse tirer le plus de bénéfice possible du boom numérique actuel. C’est ce que souligne une étude du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group, selon laquelle près de neufs patrons africains sur dix estiment prioritaire le développement des formations aux techniques du numérique.

En dix ans, la pénétration d’internet en Afrique a été multipliée par dix. Les services numériques – que ce soit dans les paiements, la téléphonie, la santé, le commerce et l’industrie – sont en plein boom. Le secteur numérique bat des records de croissance. Et le continent rattrape peu à peu son retard. Le constat des experts du Boston Consulting Group (BCG) a de quoi réjouir, mais le principal défi reste la formation.

Pour tirer pleinement profit de l’économie numérique, les Africains doivent apprendre une nouvelle grammaire : au-delà des compétences des techniciens, codeurs, développeurs, webmasters, c’est toute une population qui doit adopter les règles du monde digital, et ce afin que les entreprises africaines puissent tirer le meilleur parti de l’économie numérique. Les chefs d’entreprise en ont fait une priorité, mais les États et les administrations avancent encore lentement.