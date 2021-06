L’Afrique du Sud durcit les restrictions face au coronavirus

L’Afrique du Sud va durcir les restrictions pendant 14 jours pour freiner l’épidémie de COVID-19, relancée par la présence massive du variant Delta, a annoncé le président Cyril Ramaphosa.

Le pays le plus touché du continent africain en termes de cas enregistrés et de décès a enregistré près de 18.000 nouveaux cas samedi, non loin du « pic » observé en janvier, et les scientifiques s’inquiètent de la propagation du variant Delta, initialement observé en Inde.

« Des restrictions supplémentaires sont nécessaires (…)Notre objectif est de limiter les contacts sociaux tout en préservant l’économie », a déclaré Cyril Ramaphosa dans une allocution télévisée.

Tous les rassemblements vont être interdits, un couvre-feu sera instauré entre 21h00 et 04h00 heures du matin et la vente d’alcool sera interdite.

Les écoles commenceront à fermer à partir de mercredi mais les plages et les parcs resteront ouverts. Les restaurants pourront vendre de la nourriture uniquement à livrer ou emporter.