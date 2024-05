L’Afrique du Sud est prête pour le scrutin

Près d’un million de votes ont déjà été enregistrés, en Afrique du Sud, lors du vote spécial autorisé pour ceux qui ne peuvent pas voter mercredi. Les bureaux de vote ouvrent mercredi à 7 heures du matin et, selon la CEI, plus de 27 millions d’électeurs au total sont inscrits dans ce pays de 60 millions d’habitants.

Le directeur général des élections de la Commission électorale indépendante, a déclaré lors du point de presse que « dans cette élection, il y a une orchestration claire pour saper la crédibilité du résultat ».

Il faisait référence à des vidéos d’un incident survenu dans la province du Cap-Oriental impliquant un camion contenant des listes électorales qui a été pillé au milieu d’une grève des taxis.

« Les vidéos que vous avez vues ce week-end ne sont pas un accident, mais il s’agit d’une tentative claire et orchestrée de dire que cette élection n’aurait pas pu être libre et équitable, avant même qu’elle n’ait lieu », a-t-il dit, dont les propos sont relayés par AfricaNews.

Il a ajouté qu’un taux de participation supérieur aux 66% enregistrés en 2019 « sera satisfaisant ».

Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, est pour la première fois confronté à la possibilité de perdre le pouvoir, plusieurs sondages évaluant son soutien à moins de 50 %. S’ils ne parviennent pas à obtenir plus de 50 % des voix, ils devront former une coalition avec d’autres partis s’ils veulent réélire le président Cyril Ramaphosa dans le cadre du système électoral parlementaire du pays.

