L’Afrique, prochain marché pivot de l’hydrogène vert d’ici à 2050?

La Banque européenne d’investissement, l’Alliance solaire internationale et l’Union africaine dévoilent une étude sur le potentiel de l’hydrogène vert en Afrique. L’analyse met en évidence les avantages de l’exploitation de l’énergie solaire pour créer de l’hydrogène vert dans quatre hubs africains : la Mauritanie, le Maroc, l’Afrique australe et l’Égypte.

Le rapport souligne que l’Afrique bénéficie de facteurs de capacité en matière d’énergies renouvelables allant de 28 % à 36 % pour le solaire et de 26 à 51 % pour l’éolien terrestre.

Le rapport estime qu’une exploitation optimale du potentiel solaire et éolien des pays africains devrait permettre au continent de produire entre 30 et 60 millions de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici 2050, soit environ 10% du marché mondial de l’hydrogène vert à cet horizon.

Les auteurs du rapport s’attendent dans ce cadre à ce qu’une industrie africaine de l’hydrogène dotée d’une capacité de production aussi élevée génère entre 1,9 et 3,7 millions d’emplois directs. Elle augmenterait également le produit intérieur brut cumulé du continent 60 à 120 milliards de dollars d’ici à 2050.