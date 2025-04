L’Afrique soulagée après le recul de Trump sur les droits de douane

La volte-face du président américain Donald Trump, et sa suspension pour 90 jours d’une partie de ses nouveaux droits de douane, est une bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud. Le pays aurait dû être frappé par une taxe de 30% selon les récentes décisions de la Maison Blanche. Même si le monde économique sud-africain accueille avec soulagement cette suspension, l’incertitude reste de mise. Un répit de trois mois bien accueilli en Côte d’Ivoire et qui fait respirer le secteur privé à Madagascar.

La suspension du taux de 30% a été favorablement accueillie, notamment pour le secteur des agrumes, dont l’Afrique du Sud est le 2ᵉ exportateur mondial.

« On ressent un certain soulagement, surtout que tout cela tombait sur la semaine où on commençait à emballer et exporter les fruits vers les États-Unis, explique le PDG de l’association des producteurs (Citrus Growers’ Association, CGA), à RFI.

Autre secteur qui reste sur le qui-vive dans le pays : l’automobile, puisque la surtaxe mondiale de 25% est, pour l’instant, toujours en place. Plus globalement, l’incertitude qui prévaut est mauvaise pour l’économie, selon la Commission sud-africaine d’administration du commerce extérieur (ITAC).

Vu d’Abidjan, ce répit de trois mois est sans doute une occasion d’épargner les pays du continent, estime un responsable du gouvernement ivoirien. Les exportations vers les États-Unis représentent 4% des échanges commerciaux, a indiqué, le 9 avril, le porte-parole du gouvernement. La Côte d’Ivoire y exporte principalement du cacao. Et le ministre de l’Agriculture semble assez serein.

