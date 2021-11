L’âge de la maman agressée , ne dépasse pas les 16 ans!

Le porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et Mahdia, Farid Ben Joha, a confirmé aujourd’hui, jeudi 4 novembre 2021, que l’enquête sur l’affaire de la vidéo montrant un homme en train d’agresser une femme et son nourrisson, est en cours.

Ben Joha a indiqué sur les ondes de Mosaique Fm, qu’après avoir arrêté l’agresseur et écouté la victime, il s’est avéré qu’elle n’avait pas plus de 16 ans et que son bébé n’avait pas plus de 6 mois. La même source a ajouté que la victime a refusé de poursuivre l’agresseur. Pour ce qui est du nourrisson, après sa présentation pour un examen médical, il a été constaté qu’il est sain et sauf.

Le porte parole a également affirmé que l’enquête se poursuit pour vérifier la légalité du mariage de la mineure avec l’agresseur, déclarant : « Nous n’avons pas encore obtenu le document d’autorisation légale pour son mariage au motif qu’elle est mineure, et l’agresseur peut être accusé de viol s’il est prouvé qu’il a cohabité avec une fille de moins de 15 ans. »