l’ailier espagnol Ferran Torres à Manchester City pour 5 ans

L’ailier espagnol Ferran Torres (20 ans) en provenance de Valence a signé à Manchester City pour 5 ans et 23 millions d’euros a annoncé mardi le club.

Torres, qui est un international Espoirs, avait disputé son premier match avec Valence en 2017 et remporté la Coupe d’Espagne deux ans plus tard. La saison dernière, il avait pris part à 44 rencontres. « Je suis tellement heureux de rejoindre City. Tout joueur a envie d’évoluer dans une équipe offensive et Manchester City est l’une des équipes les plus offensives dans le football mondial », a commenté le joueur dans le communiqué de l’équipe anglaise.

« Avoir (Pep Guardiola) pour veiller à mon développement est un rêve », a-t-il encore ajouté.

« Ses qualités de footballeur sont exactement ce que nous recherchons chez un ailier. Il est rapide, direct, il sait créer de l’espace en un mouvement et il est capable de faire basculer des rencontres », a commenté pour sa part Txiki Begiristain, directeur du football à Manchester City. Il s’agit de la première recrue des vice-champions d’Angleterre cet été, même s’ils semblent avoir déjà trouvé un accord de principe avec le relégué Bournemouth pour le transfert du défenseur international néerlandais Nathan Ake pour 45 M EUR.

Ferran aura notamment la lourde tâche d’essayer de faire oublier un autre espagnol, David Silva, qui a quitté le club en fin de contrat cet été après 10 années riches en succès et en titres avec les Sky Blue.