l’Ajax Amsterdam, premier pourvoyeur de talents en Europe

Ajax Amsterdam (Div.1 hollandaise de football),domine le classement des clubs pourvoyeurs de joueurs évoluant actuellement dans les cinq grands championnats européens, rapporte lundi le quotidien L’Equipe, se basant une étude menée par l’Observatoire du football (CIES). Dans sa livraison de lundi, la Lettre hebdomadaire du CIES fait un focus sur les principaux clubs où évoluaient les joueurs actuels des 5 grands

championnats européens avant de rejoindre la Bundesliga allemande, la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Serie A italienne ou la Ligue 1 française.

En tête du classement des clubs tremplin, figurent trois clubs habitués des Coupes d’Europe : l’Ajax Amsterdam (Pays-Bas), d’où ont été recrutés 22 joueurs évoluant actuellement dans le ” Big 5″, devant Benfica Lisbonne (Portugal, 21 joueurs) et Red Bull Salzbourg (Autriche, 20 joueurs).

Les équipes B du Real Madrid (4e avec 17 joueurs) et du FC Barcelone (11e avec 11 joueurs) figurent dans le Top 15. Trois clubs français figurent dans ce classement : Le Havre AC (Ligue 2, 16e avec 8 éléments), Clermont Foot 63 (Ligue 2), et Tours (National 3), qui sont 20e ex- aequo avec 7 joueurs.