L’Algérie a déposé une demande pour devenir un actionnaire de la Banque des Brics

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune a révélé que l’Algérie a déposé une demande officielle pour devenir actionnaire de la Nouvelle Banque de Développement des Brics avec une première participation financière de l’ordre de 1,5 milliard de dollars, rapporte Algérie Eco.

Lors une interview accordée à la télévision centrale de Chine CCTV, a indiqué que la demande a été adressée à directrice de la Banque des Brics, Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil.

Le président Tebboune a également rappelé que l’Algérie a demandé officiellement à adhérer le groupe des Brics formé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Pour ce qui est du souhait de l’Algérie d’intégrer les Brics, Tebboune a expliqué que « c’est pour ouvrir de nouveaux horizons, notamment économiques ». « Le monde des Brics nous convient le plus », a-t-il dit, estimant les organisations onusiennes, le FMI et la Banque Mondiale « ne travaillent plus au profit des pays pauvres », et c’est pour cela que l’Algérie et la Chine, demandent des réformes au sein de ces institutions internationales.

Ila également indiqué que l’Algérie et la Chine militent depuis des années pour « un monde meilleure, où règne plus de justice, particulièrement en matière d’aides aux pays pauvres ». Selon lui, les deux pays militent aussi pour un monde « multipolaires ».