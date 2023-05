L’Algérie a exporté pour 1,3 milliard $  de matériaux de construction

Les exportations de l’Algérie en matériaux de construction, durant l’année 2022, ont atteint environ 1,3 milliard de dollars, soit en hausse de 56% comparativement à l’année 2021, selon les chiffres présentés, à Alger, par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, rapporte l’agence APS, citée par Algérie Eco.

Lors d’une réunion avec les exportateurs algériens dans le domaine des matériaux de construction, en marge de la 25e édition du salon « Batimatec 2023 », Il a précisé que l’Algérie a exporté, l’année dernière, 12,18 millions de tonnes de matériaux de construction.

Les matériaux de construction ont représenté » les plus importantes exportations hors-hydrocarbures de l’Algérie, durant les deux dernières années, d’autant plus que leur quota sur le total des exportations hors-hydrocarbures a atteint 15% en 2021 et 11% en 2022.

Selon le ministre, le rond à béton vient en tête des matériaux de construction exportés, pour une valeur de 547,8 millions USD, contre 334,4 millions USD en 2021. Le ciment vient en seconde position, pour une valeur de 424 millions USD en 2022, contre 215 millions USD en 2021 et 68,8 millions USD en 2020, tandis que la valeur de la dalle de sol exportée s’est élevée à 14,3 millions USD, du plâtre et des matériaux fabriqués à partir du plâtre à 11,8 millions USD et du carrelage (0,8 millions USD).

L’Algérie occupe la 14e position à l’échelle mondiale dans l’exportation du ciment, selon le ministre qui a révélé que l’Algérie a exporté ce matériau vers 62 pays, l’année dernière, dont 22 pays africains, 6 pays arabes et 34 autres pays.