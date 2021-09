L’Algérie accordera «toutes les facilités» aux exportateurs visant les marchés africains

Adhérente de première heure à la ZLECAF, l’Algérie veut booster ses exportations vers le marché africain. Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations (MCPE) a annoncé samedi, l’octroi de facilités aux exportateurs locaux hors-hydrocarbures, conformément aux orientations de l’Etat. Orientations officialisées le 7 avril dernier, lors d’une rencontre à Touggourt entre des diplomates algériens instruits par le gouvernement et les opérateurs économiques du pays.

Selon le site Ecofin, le secrétaire général du ministère, a expliqué cette décision par le record de revenus d’exportation hors-hydrocarbures (plus de 3 milliards USD), enregistré lors de l’exercice précédent. Les wilayas frontalières bénéficieront d’unités de production et des moyens logistiques nécessaires pour accroitre le transit. Des organismes comme l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ANPCE) et le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE) seront fortement mis à contribution.