L’Algérie annonce la tenue d’une élection présidentielle « anticipée »

L’Algérie a annoncé jeudi 21 mars la tenue d’une élection présidentielle « anticipée » le 7 septembre 2024, soit trois mois avant la date initialement prévue, selon les médias algériens.

On rappelle que la dernière élection présidentielle, remportée par Abdelmadjid Tebboune avec 58 % des voix et marquée par une forte abstention, avait eu lieu le 12 décembre 2019. Il avait succédé à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en 2019 sous la pression de l’armée et du Hirak, un mouvement de contestation populaire. Il est décédé en septembre 2021.