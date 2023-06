L’Algérie discute de la coopération militaro-technique avec la Russie

Le chef d’état-major de l’armée algérienne, Saïd Chengriha, a rencontré le chef du service fédéral russe pour la coopération militaro-technique, Dmitry Shugaev, pour discuter de la coopération militaro-technique. A vrai dire, la nouvelle n’est pas surprenante, tant les liens militaires forts et les relations cordialement « fraternelles » entre les deux pays sont désormais connus, notamment grâce aux livraisons – « discrètes » et avec des contrats sans contraintes – d’armements russes pour la défense d’Alger, troisième parmi les clients de Moscou après l’Inde et la Chine, rapporte AvioNews . Outre les avions de chasse Su-30 et MiG-29, les hélicoptères Mi-26 et Mi-28, les véhicules blindés et les sous-marins de la classe Kilo, les Algériens ont également acheté à la Russie, ces dernières années, le système de lance-roquettes Tos-1, entre autres.

La rencontre a eu lieu au quartier général de l’armée nationale populaire algérienne à Alger, la capitale, où les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun, a indiqué le ministère algérien de la défense dans un communiqué rapporté par la presse locale. Il s’agit de la troisième visite de Shugaev en Algérie en 15 mois, après celles de mars et novembre 2022.

Avec le directeur général de Rosoboronexport (l’agence d’État russe qui s’occupe de l’exportation de matériel de défense) Alexander Mikheev, le directeur de la Garde nationale russe Viktor Zolotov, et huit vice-ministres pour un total de 11 personnes, Shugaev figure depuis le 15 mars de l’année dernière sur la liste du département d’État américain des personnes sujettes à la saisie d’actifs et aux sanctions en rapport avec l’invasion russe de l’Ukraine en vertu de l’EO 14024 Section 1(a) (i), rappelle la même source.

Selon certains analystes, la coopération militaire croissante entre la Russie et l’Algérie inquiète l’Occident. Si d’un côté Moscou intensifie cette coopération pour compenser les pertes économiques dues aux sanctions adoptées pour les événements en Ukraine, Alger – qui a déjà reçu une plus grande attention de l’Europe grâce à ses ressources énergétiques, en particulier de l’Italie et de la France, liées à la réduction des approvisionnements énergétiques russes en raison des faits bien connus, en tire profit dans la discussion visant à de futures commandes militaires.