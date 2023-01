L’Algérie double sa production agricole par habitant

En deux ans seulement, l’Algérie a plus que doublé sa production agricole par habitant. Une avancée tellement remarquable qu’elle a été saluée au Forum économique mondial (WEF) qui se tient à Davos (Suisse).

Un rapport du forum sur les modèles « reproductibles » de transitions alimentaires, naturelles et sanitaires, a cité l’Algérie comme un de ces exemples.

« L’Algérie a plus que doublé sa production alimentaire par habitant depuis 2020 », indique le rapport qui souligne qu’un tel résultat a été obtenu « grâce à des programmes gouvernementaux et à des innovations agricoles ».

L’Algérie sert ainsi d’ « exemple » aux pays qui souhaitent améliorer la productivité, la durabilité et l’approvisionnement alimentaire, ajoute le rapport du Forum de Davos qui considère l’Algérie et le Maghreb comme des « pionniers » qui utilisent « des technologies et des pratiques agricoles innovantes pour améliorer la durabilité ».

Les résultats de l’Algérie devraient être encore plus significatifs dans les années à venir. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a fixé récemment comme objectif d’atteindre une production annuelle de 9 millions de tonnes de céréales, visant un rendement moyen de 30 quintaux à l’hectare et une surface totale emblavée de 3 millions d’hectares.

D’autres pays ont été cités dans le rapport. Il s’agit notamment de l’Inde, l’Éthiopie, le Ghana, le Vietnam, le Canada et la Nouvelle-Zélande.