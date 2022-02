«L’Algérie est prête à organiser un dialogue entre le Mali et la Cédéao», déclare son ministre des AE

Invité exceptionnel de RFI et France 24, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, affirme qu’au sujet de la situation au Mali, « la communauté internationale n’a aucun intérêt à rester divisée alors que les groupes terroristes savent harmoniser leurs actions ».

Dans son entretien, il a déclaré espérer qu’il y a « encore de l’espace pour la raison et pour que des démarches laissent la place à la communauté internationale afin qu’elle assume ses responsabilités ». Et il annonce que l’Algérie est prête à organiser un dialogue fraternel entre le Mali et la Cédéao.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne constate qu’après leur brouille d’octobre 2021, l’Algérie et la France sont « dans une phase ascendante, laborieusement ascendante ». Il n’exclut pas que l’Algérie autorise à nouveau le survol de son territoire par des avions militaires français.