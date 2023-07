L’Algérie et la Chine signent 19 accords de coopération

Alger et Pékin ont signé mardi 19 accords de coopération lors de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine où il a rencontré le président Xi Jinping.

Tebboune est arrivé lundi en Chine pour une visite d’État. Il était accompagné d’une importante délégation de ministres et d’hommes d’affaires, signe d’une nouvelle dynamique dans les relations de l’Algérie avec ses partenaires historiques, dont la Russie.

Selon l’agence de presse algérienne (APS), les accords portent sur la coopération dans des secteurs tels que le transport ferroviaire, le transfert de technologies et la collaboration dans le domaine de l’agriculture.

Les deux pays ont convenu de former une équipe d’experts pour encourager la collaboration en matière d’économie et d’investissement.

Les accords comprennent également un traité de coopération commerciale et un protocole d’accord entre l’Académie chinoise de gouvernance et le ministère algérien de l’intérieur et des collectivités locales.

Ils ont également signé un protocole d’accord pour la coopération technique dans le domaine de la quarantaine animale et végétale.

Les accords comprennent un programme exécutif de coopération et d’échange dans le domaine de la recherche scientifique, un protocole d’accord pour la collaboration dans le secteur judiciaire et un autre sur la coopération dans le développement social et les secteurs de l’énergie renouvelable et de l’hydrogène.

Des sources gouvernementales algériennes ont confirmé à Asharq Al-Awsat que les discussions ministérielles se sont concentrées sur le développement des énergies renouvelables et le renforcement des capacités en soutenant le projet algérien de recherche appliquée sur les énergies renouvelables.

Avant la signature des accords, Xi a reçu Tebboune et la délégation qui l’accompagnait au Grand Hall du Peuple à Pékin pour discuter des relations bilatérales, selon l’APS.

Tebboune a félicité M. Xi pour sa réélection au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et a exprimé sa gratitude pour le soutien de la Chine à la candidature de l’Algérie au groupe des BRICS.

L’Algérie a importé de Chine des biens et services d’une valeur de 105 milliards de dollars entre 2003 et 2022. Les importations s’élevaient à 400 millions de dollars en 2003 et atteindront 8 milliards de dollars en 2022.

Tebboune s’était rendu à Moscou il y a un mois et a signé plusieurs accords avec le président Vladimir Poutine.