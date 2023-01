L’Algérie et la France poursuivent leur rapprochement qui a été entamé en août dernier avec la visite « réussie » du président Emmanuel Macron.

Le chef d’état-major de l’ANP le général d’armée Said Chanegriha a achevé sa visite de quatre jours en France par une réunion avec son homologue français, le général d’armée Thierry Burkhard.

Il a été notamment reçu par le président français Emmanuel Macron, auquel il a remis un message du président de la République Abdelmadjid Tebboune, et par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

La situation au Sahel et en Libye ainsi que la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine sont les dossiers classiques de la coopération sécuritaire entre la France et l’Algérie dont le rôle régional est reconnu par Paris et Washington.

Fin décembre, le président Tebboune s’était félicité de la coopération sécuritaire entre l’Algérie et la France au plus haut niveau qui a franchi « un grand pas ».