L’Algérie et le Nigeria  engagés dans le mégaprojet gazier TGSP

L’Algérie et le Nigeria sont engagés dans un mégaprojet énergétique qui consiste en la réalisation du gazoduc Trans-saharan Gas-Pipeline (TSGP) d’une longueur de 4128 km, destiné à alimenter l’Europe.

Une importante délégation du National Institute for Policy and Strategic Studie (NIPSS), qui sert de centre de conseil et de formation pour non seulement le Nigeria mais aussi toute l’Afrique de l’Ouest, s’est rendue en Algérie pour une mission qui durera jusqu’au 21 mai. Une semaine durant laquelle la délégation nigériane explorera le marché algérien et examinera les possibilités de partenariat dans divers domaine, allant de l’agriculture à l’énergie en passant par l’industrie pharmaceutique et la pétrochimie, rapporte El-Watan-dz.

Les deux pays sont engagés dans de grands projets de partenariat notamment dans le domaine énergétique où un accord a été trouvé sur la réalisation du gazoduc Trans-saharan Gas-Pipeline (TSGP) destiné à alimenter l’Europe. Un mémorandum d’entente de concrétisation de mégaprojet long de 4.128 km a été conclu en juillet 2022 entre les ministres de l’Energie algérien, nigérian et nigérien. Ce gazoduc, qui coûtera environ 15 milliards de dollars, permettra d’acheminer du gaz nigérian vers l’Europe en passant par le Niger et l’Algérie.

Outre les pays européens, le TSGP aura également à alimenter des pays du Sahel. Envisagé entre les deux pays au début des années 1980, ce méga projet d’une portée stratégique pour les deux pays a été réactivé dans un contexte marqué par une forte demande internationale de gaz et de pétrole, provoquée par la guerre en Ukraine.