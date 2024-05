L’Algérie exporte 46 000 tonnes de ciment vers les USA

L’Algérie a lancé une opération d’exportation de 46 000 tonnes de ciment vers les États-Unis, dans le cadre d’une stratégie plus large visant à diversifier son portefeuille d’exportation. Cette initiative a été supervisée par le ministre du Commerce Tayeb Zitouni lors d’une visite de travail dans la wilaya d’Annaba, rapporte le site Dzair Tube.

Dès son arrivée au port d’Annaba, le ministre a supervisé le chargement et l’expédition de 46 000 tonnes de ciment produites par la société algérienne SILAS. Cette opération constitue une étape cruciale dans les efforts déployés par l’Algérie pour pénétrer de nouveaux marchés et renforcer son empreinte économique internationale.

Le ministre Zitouni a souligné que cette exportation démontre l’engagement du gouvernement algérien à accroître et à diversifier ses exportations. « Cette opération s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus pour développer et diversifier les exportations algériennes vers les marchés étrangers », a-t-il déclaré. Il a également souligné l’engagement du gouvernement à soutenir les entreprises exportatrices et à rationaliser les procédures administratives afin de favoriser la croissance du secteur.

Cette initiative n’est pas seulement une étape importante pour l’industrie du ciment, mais aussi un signe encourageant pour d’autres secteurs désireux d’étendre leur portée mondiale. L’opération comprenait l’exportation de matériaux de construction ainsi que de divers produits alimentaires, soulignant le large éventail de marchandises algériennes prêtes pour le marché international.

- Publicité-