L’Algérie invitée à participer au projet de station spatiale russe

Le PDG de l’agence spatiale russe Roscosmos, Iouri Borissov, a déclaré avoir invité les agences spatiales algérienne et égyptienne à participer à la construction d’une station spatiale russe, jusqu’à la réalisation de leurs modules nationaux.

« J’ai proposé à l’Algérie et à l’Égypte de participer à la construction d’une station spatiale russe. Il s’agirait d’une participation à part entière, allant jusqu’à la construction de leurs modules nationaux, et non d’une simple formation de cosmonautes », a déclaré Borisov lors d’un entretien avec le président russe Vladimir Poutine vendredi.