L’Algérie: Officialisation de la demande d’adhésion au groupe des Brics

La chargée des grands partenariats internationaux au ministère algérien des Affaires étrangères, Leila Zerrouki a annoncé, hier 07 novembre 2022, que l’Algérie a déposé officiellement sa demande d’adhésion au groupe des Brics, groupe d’États qui réunit le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, selon rfi.

Cette demande algérienne d’intégrer les Brics intervient dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et la volonté de la Chine et de la Russie de créer un contrepoids à ce qu’elles considèrent comme « l’hégémonie occidentale », sachant que l’intérêt a été affiché depuis l’été par le président Tebboune.

Les cinq pays des Brics entendent renforcer leur poids et mieux faire avancer leurs points de vue dans les négociations économiques internationales, notamment au G20, au FMI et à l’OMC. Lors du dernier sommet des Brics en juin 2022 en Chine, la décision d’ouvrir l’adhésion à d’autres pays a été prise. Des pays comme l’Iran, l’Arabie saoudite ou l’Algérie pouvaient donc candidater.