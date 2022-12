L’Algérie opposée au plafonnement des prix du gaz

« L’Algérie ne soutient pas l’idée de plafonner les prix de l’énergie (pétrole et gaz)», a déclaré, jeudi 22 décembre, à Alger, le ministre algérien de l’industrie, Mohamed Arkab, ajoutant que « les marchés de l’énergie doivent rester libres pour pouvoir poursuivre les réalisations et les investissements dans l’amont ». Il répondait, lors d’une conférence de presse en marge de la 4ème journée algéro-allemande de l’énergie, à une question sur la décision de l’UE relative au plafonnement des prix du gaz. Mohamed Arkab a expliqué que « le développement des investissements repose sur des cadres juridiques transparents, non discriminatoires et soutenus par des politiques énergétiques, financières, et environnementales claires aussi bien dans les pays consommateurs du gaz qu’au niveau des pays de transit ». Pour l’Algérie, les mesures unilatérales de l’UE, tel le plafonnement des prix, déstabilisent les marchés, a-t-il dit.

La journée algéro allemande de l’énergie a été organisée, en présence de Franziska Brantner, secrétaire d’Etat parlementaire et vice ministre de l’économie et de la protection de l’environnement de la République fédérale d’Allemagne.