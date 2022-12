L’Algérie prévoit le prix du pétrole à 70 dollars le baril de 2023 à 2025

Le gouvernement algérien prévoiet que le prix du marché du baril de pétrole brut s’élèvera à 70 dollars de 2023 à 2025. C’est ce qu’a été décidé dans les prévisions du budget de l’État algérien pour 2023, signé dimanche 25 décembre par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Selon le site Dia-Algérie citant l’agence de presse algérienne, APS, le document porte sur les indicateurs macroéconomiques et budgétaires pour 2023 et des prévisions pour 2024 et 2025. Le prix de référence du baril de pétrole brut devrait s’établir à 60 dollars de 2023 à 2025, tandis que le prix du marché pendant la même période devrait s’élever à 70 dollars..

Les autorités s’attendent à ce que l’inflation en Algérie ralentisse à 5,1% en 2023, à 4,5% en 2024 et à 4% en 2025. La croissance économique devrait atteindre respectivement 4,1%, 4,4% et 4,6%.

« La balance commerciale devrait enregistrer un excédent de 9,4 milliards de dollars en 2023, puis 11,3 milliards de dollars en 2024 et 11,6 milliards de dollars 2025 », note la même source.