L’Algérie renforce sa position de pourvoyeur de gaz

La coopération entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan est appelée à se développer, particulièrement, dans le secteur de l’Énergie et des Mines, à l’occasion de la visite de travail de trois jours du 28 au 30 novembre en Algérie du ministre azerbaidjanais, Parviz Shabarov, rapporte le Courrier d’Algerie, du 1 décembre.

Il a été reçu mercredi 30 novembre par le Premier ministre algérien, Aïmène Benabderrahmane, en présence du ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Un mémorandum d’entente de coopération entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan dans le domaine de l’Énergie a été signé.

Une autre visite en Algérie, n’est également sans doute pas étrangère au problème posé par la crise énergétique en Europe. Il s’agit de celle de Lord Richard Risby, envoyé spécial du Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, chargé de la promotion du partenariat économique avec l’Algérie, qui a été reçu mardi 29 novembre,



Les rigueurs de l »hiver ont montré les limites de la capacité des pays de l’Union européenne à répondre à leurs besoins énergétiques en se passant du gaz russe. Dans une déclaration à l’agence russe Sputnik, l’ambassadeur russe à Alger,Valerian Shuvaev, a réaffirmé que la Russie comprend la démarche de l’Algérie qui compense une partie du gaz russe consommé dans l’UE, soulignant l’importance pour les pays gaziers de veiller à l’indépendance des marchés mondiaux.

l’Algérie fournit l’Italie en gaz, continuant d’assurer les engagements pris avec Madrid. C’est l’Allemagne qui se trouve visiblement dans la situation la plus difficile dans cette crise énergétique qui frappe l’Europe. Un accord d’exportation de gaz entre le Qatar et l’Allemagne, a été conclu mais ne couvre que 3% de la consommation allemande de gaz. Dans ce contexte, l’Algérie compte bien exploiter et capitaliser ses atouts dans le secteur énergétique.