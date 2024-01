L’Algérie reprend ses échanges commerciaux avec l’Espagne

L’Algérie a repris ses échanges commerciaux avec l’Espagne en janvier, marquant une avancée diplomatique significative deux mois après le rétablissement de l’ambassadeur algérien à Madrid. En juin 2022, l’Algérie a retiré son ambassadeur de Madrid à la suite de l’approbation par l’Espagne du plan marocain axé sur l’autonomie pour régler le conflit du Sahara occidental. Cette rupture a entraîné un arrêt complet des échanges commerciaux entre les deux nations, causant des difficultés financières à diverses institutions espagnoles et contribuant à la pénurie de certains produits sur le marché algérien. Le 14 janvier, l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (ABEF) en Algérie, affiliée au ministère des finances, a annulé une décision antérieure visant à suspendre la localisation du processus d’importation de poussins et d’œufs de poule destinés à l’incubation en provenance d’Espagne. L’ABEF a également indiqué que le ministère de l’agriculture et du développement rural a accordé des licences d’importation au profit des institutions algériennes et des clients économiques et commerciaux engagés dans l’aviculture. Le secteur avicole est ainsi la première activité économique concernée par la normalisation des relations commerciales entre l’Algérie et l’Espagne. Lors de la conférence des ambassadeurs à Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que l’Algérie est un « ami » et un « partenaire stratégique ». Sanchez a également souligné les liens étroits avec l’Algérie, raison pour laquelle l’Espagne continuera à œuvrer pour maintenir les meilleures relations possibles avec ce partenaire stratégique.

