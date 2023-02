L’Algérie  veut augmenter ses exportations  de produits électroménagers et équipements électriques

Le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations, a appelé, dimanche à Alger, les opérateurs à œuvrer à augmenter considérablement les volumes d’exportations des produits électroménagers et des équipements électroniques, au vu de la qualité et de la compétitivité des produits algériens.

Ila a réitéré l’engagement de tous les secteurs concernés afin d' »assurer dans les plus brefs délais toutes les facilitations administratives pour la création ou l’attraction des organismes de certification des produits électroménagers et des équipements électroniques en Algérie, reconnus sur les grands marchés mondiaux, ce qui leur conférera une caractéristique compétitive sur les marchés internationaux et augmenter ainsi la valeur des exportations ».

Le ministre a précisé que « les pays qui ont réussi à s’imposer à l’international en gagnant des parts de marché ne sont pas mieux que l’Algérie en termes de capacités et de potentiels, ce qui nous impose à tous de travailler sérieusement afin de capitaliser ces atouts afin de promouvoir les produits électroménagers et des équipements électroniques algériens sur la scène internationale ».

L’Algérie a exporté des produits électroménagers et des équipements électroniques vers 36 pays pour une valeur totale de 45 millions de dollars en 2021, avec une croissance de 125% par rapport à 2020, étant que la France était le premier destinataire de ces produits, avec une valeur de 20 millions de dollars, suivie par la Tunisie avec 11 millions USD d’exportations et la Libye avec plus de 6 millions USD ».