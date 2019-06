L’Allemagne tente de désamorcer les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis

Le ministre allemand des affaires étrangères allemand Heiko Maas a atterri à Téhéran ce lundi pour rencontrer au nom des Européens son homologue Mohammad Javad Zarif et le président iranien Hassan Rohani.

Il tentera d’apaiser les relations entre l’Iran et les Etats Unis, plus que tendues après la sortie unilatérale de Washington en 2018 de l’accord signé trois ans plus tôt par l’Iran et six grandes puissances pour contrôler son arsenal nucléaire en échange d’une levée partielle et progressive des sanctions qui asphyxiaient son économie.

“Les Européens ont toujours affiché le même point de vue : nous voulons maintenir l’accord” , a déclaré Heiko Maas . “Nous avons également réagi au fait que les Etats-Unis n’ont pas seulement déserté l’accord, mais aussi réintroduit leur arsenal de sanctions”.